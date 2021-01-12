386 ألف مستفيد

قدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة خِدْماته، عبر العديد من الأقسام والمراكز الطبية التابعة له، لـ 386.747 مستفيدًا، وذلك خلال العام 2020، حيث بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 120899 مراجعا قُدمت لهم كافة الخِدْمات الطبية اللازمة، فيما استفاد من خِدْمات العيادات الخارجية 171416 في جميع التخصصات الطبية، كما بلغ عدد العمليات الجراحية خلال نفس الفترة 4761 تدخلا جراحيًّا، وسجّلت جراحة اليوم الواحد 982 عملية.



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