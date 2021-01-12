3 محاور للملتقى الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة

تحت رعاية الملك سلمان، وبحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ينظم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة افتراضيا الملتقى العشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير المقبل، ويستمر لمدة يومين.

وأوضحت مصادر «دوت الخليج» أن الملتقى سيكون بعنوان تحسين التجربة برحلة الضيف، وسيتضمن 3 محاور رئيسية، يعنى الأول بتحسين وتطوير تجربة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الأنشطة المندرجة تحت هذا المحور والمتمثلة في الرحلات والتسويق، أما المحور الثاني فيبحث الاستدامة التي تتمثل في الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فيما يتحدث المحور الثالث عن الاستيعابية المتمثلة في الطاقة الاستيعابية للخدمات والمساحات المستخدمة والموارد. ويتضمن الملتقى 10 جلسات فيما يقدر عدد الأبحاث المقدمة بنحو 33 ورقة بحثية.

ويهدف الملتقى إلى دعم اتخاذ القرار وعرض أهم المبادرات والبرامج والاطلاع على البحوث المتعلقة بضيوف الرحمن وأفضل الممارسات بإدارة الحشود وإيجاد قنوات فعالة لخدمة ضيوف الرحمن.