محايل تشيع الشهيد عسيري

شيعت جموع المصلين في محافظة محايل، أمس، جثمان الشهيد الرقيب إبراهيم حسن علي عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

تقدم المصلين المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي، ومدير الشرطة، العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة، والمسؤولون والمشايخ بالمحافظة.

وسأل الجميع المولى - عز وجل - أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.