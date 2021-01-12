السعودية اليوم / احتجاز 22 عاملاً جراء انفجار بمنجم للذهب في الصين



بكين 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

اُحتجز 22 عاملاً تحت الأرض جراء انفجار وقع في منجم للذهب شرق الصين.

وأوضحت السلطات الصينية في بيان لها اليوم أن الانفجار وقع في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ وألحق أضرارًا بالغة بالسلالم المؤدية إلى قاع المنجم، إضافة إلى انقطاع كابلات الاتصالات، ما أدى إلى منع فرق الإنقاذ من التواصل مع العمال المحتجزين.

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09:32ت م

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