السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 537 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 537 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 69,651 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,165 وفاة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 53,569 حالة.

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08:10ت م

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سيئول 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و25 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 69,651 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,165 وفاة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 53,569 حالة.// انتهى //08:10ت م0008

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