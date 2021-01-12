السعودية اليوم / القوات المسلحة المصرية تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا



القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي للمرافق الحيوية المهمة بالدولة، بما في ذلك مقرات مجلس الوزراء المصري ومجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الميادين العامة، والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة وكثافة عددية من المترددين عليها بشكل يومي، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم، أن أعمال التطهير تأتي في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس

// انتهى //

05:47ت م

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القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسواصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي للمرافق الحيوية المهمة بالدولة، بما في ذلك مقرات مجلس الوزراء المصري ومجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الميادين العامة، والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة وكثافة عددية من المترددين عليها بشكل يومي، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم، أن أعمال التطهير تأتي في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ، وبما يسهم في تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.// انتهى //05:47ت م0205

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