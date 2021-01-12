السعودية اليوم / مصر تسجل 961 إصابة بفيروس كورونا المستجد



القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

سجلت مصر 961 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 119212 حالة ,فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 8249 حالة وفاة.

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02:55ت م

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القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت مصر 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و52 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150753 إصابة .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 119212 حالة ,فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 8249 حالة وفاة.// انتهى //02:55ت م0201

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