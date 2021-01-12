الأمير خالد بن سلمان لـ«جريفيث»: حريصون على حل سياسي شامل باليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، حرص المملكة على حل سياسي شامل في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على «تويتر»: «استقبلت اليوم مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية، وأكدت له حرص المملكة على التوصل إلى حلٍ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة».

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