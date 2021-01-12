مها الرويلي.. وزير الداخلية يمنح موظفة مطار الجوف «نوط الإنقاذ»

منح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز نوط الإنقاذ للموظفة في جوازات مطار الجوف الجندي «مها قادم الرويلي»؛ نظير مشاركتها الفعالة في الإنقاذ.

وتسلَّمت «الرويلي» النوط من مدير جوازات مطار الجوف المقدم رياض قايض الشمري، حيث أبدت شكرها وتقديرها لوزير الداخلية نظير حصولها على نوط الإنقاذ، اعتدادًا بأنَّ هذا التكريم وسام شرف وعزة يدفعها للعمل بكل إصرار وعزيمة لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وكانت «عاجل» نشرت تقريرًا بشأن بطولة الموظفة بعد إنقاذها حياة مسافر- وافد أجنبي، عقب تعرضه لإغماء سبقته نوبة تشنجات، وسقط مغشياً عليه وسط صالة المغادرة، حيث استعاد وعيه جزئيًا، قبل وصول الفرق الإسعافية، التي باشرت الحالة لاحقًا.

وتزامن موقف الموظفة الرويلي مصادفةً مع دورة الإنعاش القلبي الرئوي التي وجَّه أمير المنطقة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، صحة منطقة الجوف، بتنفيذها في عددٍ من الإدارات الحكومية، ومدارس المنطقة للبنين والبنات ولرجال الأمن، خاصة مَنْ هم في الميدان، وذلك لأهمية مثل هذا النوع من الدورات.