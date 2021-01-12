أخبار السعودية اليوم.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. وحيثيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية: صواريخ وطائرات وتدريبات إيرانية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث أعلنت المملكة عن ترحيبها بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميلشيا الحوثي منظمة إرهابية وإداراج قياداتها على قوائم الإرهاب، وإلى التفاصيل:

السعودية: نرحب بتصنيف أمريكا للحوثيين «منظمة إرهابية»

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني.

حيثيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية: صورايخ وطائرات وتدريبات إيرانية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن أسباب إدراج جماعة الحوثيين (المدعومة من إيران)، على قائمة الإرهاب، مؤكدة أن الجماعة التي ترتكب أعمال وحشية ضد الإنسانية في اليمن، تمارس العنف والإرهاب مستشهدة بآخر الأعمال الإرهابية في مطار عدن والذي راح ضحيته العشرات، وأشارت في الوقت نفسه إلى مساعدة الحرس الثوري الإيراني لهم عن طريق إرسال الصورايخ والطائرات دون طيار التدريبات العسكرية لأفراد جماعة الحوثي.

3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ«24» ساعة الماضية، وسجلت منطقة الرياض 43 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 30 حالة، ومنطقة مكة المكرمة بتسجيل 28 حالة، وسجلت القصيم 13 حالة، وسجلت منطقتا المدينة المنورة ونجران 6 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 3 حالات في كل من تبوك وحائل وعسير، وتم تسجيل حالتين في جازان، وحالة واحدة في كل من الباحة والحدود الشمالية والجوف.

خالد سامي في حالة صحية حرجة.. وزوجته: «أصيب بضيق تنفس»

دخل الفنان السعودي، خالد سامي، في حالة حرجة بعد إصابته بضيق وعدم القدرة على التنفس، بينما تم نقله إلى أحد المستشفيات، ونقلت «العربية» عن زوجته عايدة العتيبي قولها: إن زوجها أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس؛ ما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف.

حالات «كورونا النشطة» بالسعودية.. وزارة الصحة تعلن آخر موقف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا المؤكدة في المملكة (363949) حالة، من بينها (1948) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (312) حالة حرجة، مشيرة إلى إجراء (42599) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ضبط متورطين في مسروقات قيمتها مليون و200 ألف ريال بالرياض

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية؛ لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات وكسر الأقفال الخارجية لها و سرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (1,200,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سقوط متورطين في جرائم سطو بالرياض.. والشرطة تعلن قيمة المسروقات

لقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على شخصين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، وقال متحدث شرطة المنطقة إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر) إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

توجيه لـ«المياه الوطنية» بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركة المياه الوطنية بالعمل فوراً على معالجة الاعتراضات كافة ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض، وأكدت الوزارة متابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته، مفندة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيال مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه.

«طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 4 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقتي نجران والباحة، مع استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

انخفاض الحرارة إلى صفر.. و«العقيل» يتوقع المناطق المتأثرة

قال المختص بالطقس عقيل العقيل، إن درجات الحرارة قد تلامس الصفر في عدد من مناطق المملكة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، وأضاف في مداخلة مع «الإخبارية»، أن المناطق المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة على النحو المشار إليه؛ هي: «تبوك والحدود الشمالية والرياض والشرقية والقصيم»، ويلي ذلك نشاط الرياح السطحية الباردة المثيرة للأتربة والغبار وتأثر السواحل الغربية للمملكة بها مع انخفاض الحرارة نهاية هذا الأسبوع.

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