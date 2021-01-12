لن تصدق.. 13 فائدة مذهلة في البنجر أبرزهم حماية المخ من التدهور

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يعتبر البنجر من أكثر الخضروات التي لا تحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم، وذلك على الرغم من أنه غني بالعناصر الغذائية ويُعد إضافة رائعة للسلطات والشوربات وحتى الحلويات.

وسواء تم تناوله نيئ أو مطبوخ، فإن هذا الخضار الشهي يحتوي على مركبات علاجية تقي من المرض وتحافظ على الجسم في حالة جيدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد واليود، ويمكن استخدامه لعلاج فقر الدم والاضطرابات المرتبطة بالغدة الدرقية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

الفوائد الصحية لـ البنجر

1- يحتوي البنجر على مادة البوليفينول والبيتالين، ولهما القدرة على عكس ومنع الضرر التأكسدي، ويمنع البوليفينول أيضًا أمراض القلب والأوعية الدموية.

2- يحتوي على فيتامينات مختلفة، بما في ذلك مجموعة فيتامينات B المركبة، والتي تقوي جدران الشعيرات الدموية وتمنع التدهور المعرفي.

3- يحتوي على عدد كبير من المعادن، بما في ذلك البوتاسيوم وحمض الفوليك، والتي تعزز صحة القلب.

4- يحتوي على المغنيسيوم الذي يفيد صحة العظام.

5- غني بالحديد والفوسفور والنحاس وهم يعززون من طاقة الجسم.

6- يحتوي على اليود، وهو ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

7- يضم عنصر الكوبالت، الذي يساعد البكتيريا المعوية على تكوين مجموعة فيتامينات B12، وهو ضروري مع حمض الفوليك المتواجد في البنجر لتكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة.

8- يساعد البيتالين والمركبات الأخرى الموجودة في البنجر على إخراج السموم من نظامك.

9- يحتوي البنجر على مادة البيتاسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

10- يحسن محتواه العالي من الألياف عمالية الهضم والأمعاء.

11- يساعد في منع الخرف بسبب التركيز العالي للنترات التي تعمل على تحسين تدفق الدم وتحسين كمية العناصر الغذائية والأكسجين الذين يشقون طريقهم إلى المخ.

12- يحتوي على مادة البكتين التي تمتص المعادن الثقيلة من جسمك وتزيل البكتيريا الضارة من الجهاز الهضمي.

13- قادر على خفض الكوليسترول، وخفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكبد، وزيادة التمثيل الغذائي.

Source almowaten

