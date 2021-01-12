تنويه من «حماية المستهلك»: إيقاف رابط استقبال شكاوي المياه

أكدت جمعية المستهلك، أنه تم إيقاف رابط استقبال شكاوي المياه الذي تم نشره، اليوم الإثنين، وذلك نظرًا لوجود خلل في النموذج الإلكتروني، مشيرة إلى أنه سيتم نشر رابط جديد غدًا.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «نظرًا لوجود خلل في النموذج الإلكتروني الذي تم نشره اليوم لاستقبال شكاوى ارتفاع المياه، تودّ الجمعية التنويه على أنه تم إيقاف الرابط والاحتفاظ بما تم استقباله من شكاوى والتي بلغ عددها (٨٥٩٠) شكوى، وسيتم نشر رابط جديد غدًا لمن لم يتمكن من تقديم الشكوى».

وعلقت جمعية حماية المستهلك على بيان وزارة البيئة والمياه والزراعة بخصوص عدادات المياه قائلة: «تشيد جمعية حماية المستهلك بالبيان الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة وتوجيهها لشركة المياه الوطنية بالعمل فورًا على معالجة كل الاعتراضات ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل وبيان حق المتضررين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض».

وأضافت: «وحيث أوضح البيان الرسمي للوزارة وجود رابط لاستقبال الشكاوى، فإن جمعية حماية المستهلك تدعو المتضررين إلى رفع شكواهم عبر الرابط الموضح في بيان الوزارة، كما تؤكد الجمعية أنها سوف تتابع كل الشكاوى التي وردت إليها، والبالغ عددها (٨٥٩٠) شكوى إلى @nwc_media والعمل على معالجتها».

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