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بالفيديو.. الأمیر بندر بن سلطان یتلقى أولى جرعات لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - في المركز المختص بالتطعيم في الرياض..

تلقى أمین مجلس الأمن الوطني السابق، الأمیر بندر بن سلطان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفیروس المستجد في مركز اللقاحات بالرياض.

كانت وزارة الصحة قد بدأت منتصف الشھر الماضي المرحلة الأولى من خطة التطعیم ضد فیروس كورونا، وذلك من خلال استھداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفیروس.

يُذكر أن عددًا كبیرًا من المسؤولین، وعلى رأسھم خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العھد الأمیر ، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفیروس التاجي.

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