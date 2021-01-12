بالفيديو.. الأمیر بندر بن سلطان یتلقى أولى جرعات لقاح كورونا

تلقى أمین مجلس الأمن الوطني السابق، الأمیر بندر بن سلطان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد في مركز اللقاحات بالرياض.

كانت وزارة الصحة قد بدأت منتصف الشھر الماضي المرحلة الأولى من خطة التطعیم ضد فیروس كورونا، وذلك من خلال استھداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفیروس.

يُذكر أن عددًا كبیرًا من المسؤولین، وعلى رأسھم خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفیروس التاجي.

فيديو | الأمير بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من #لقاح_كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/KqquPbY6G3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2021

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