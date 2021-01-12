سقوط متورطين في جرائم سطو بالرياض.. والشرطة تعلن قيمة المسروقات

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على شخصين إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس.

وقال متحدث شرطة المنطقة إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر) إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 50 ألف ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهما ، وإحالتهما إلى النيابة العامة.