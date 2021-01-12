شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمي" يستعرض العلاقات الثنائية مع مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتطرق إلى القضايا الإقليمية المهمة وجهود المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض. حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.