اخبار السعوديه

وصول أول طائرة سعودية إلى الدوحة منذ 2017 (صور)

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول طائرة سعودية إلى الدوحة منذ 2017 (صور) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وصول أول طائرة سعودية إلى الدوحة منذ 2017 صور

الثلاثاء 12 يناير 2021

شهد مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الاثنين، وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية وذلك للمرة الأولى منذ 2017.

 

ونشرت الخطوط الجوية القطرية، عبر حسابها على "تويتر"، صورا تُظهر وصول الطائرة السعودية، وحفاوة الاستقبال في المطار للقادمين على متنها.

 

وأقلعت تلك الرحلة من العاصمة الرياض، فيما قالت الشركة السعودية إنها ستسير أيضا رحلات من مدينة جدة إلى الدوحة في وقت لاحق، وفق وسائل إعلام سعودية.

 

والأحد، أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي، اعتبارا من صباح الاثنين.

 

كما أعلنت الإمارات، الاثنين، عبور أول طائرة قطرية لمجالها الجوي واستئناف الحركة الجوية بين البلدين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا