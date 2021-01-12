محمد الفلاح - وصول أول طائرة سعودية إلى الدوحة منذ 2017 صور

الثلاثاء 12 يناير 2021

شهد مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الاثنين، وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية وذلك للمرة الأولى منذ 2017.



ونشرت الخطوط الجوية القطرية، عبر حسابها على "تويتر"، صورا تُظهر وصول الطائرة السعودية، وحفاوة الاستقبال في المطار للقادمين على متنها.

وأقلعت تلك الرحلة من العاصمة الرياض، فيما قالت الشركة السعودية إنها ستسير أيضا رحلات من مدينة جدة إلى الدوحة في وقت لاحق، وفق وسائل إعلام سعودية.

والأحد، أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي، اعتبارا من صباح الاثنين.

كما أعلنت الإمارات، الاثنين، عبور أول طائرة قطرية لمجالها الجوي واستئناف الحركة الجوية بين البلدين.