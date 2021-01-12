شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا لاين» إنجاز جديد يرفع مكانة المملكة اقتصاديا واجتماعيا ويحقق رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلطت الصحف والمواقع العالمية الضوء على إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، مشروع «ذا لاين» في منطقة نيوم، الذي وصفه بأنه «سيكون بصفر شوارع وصفر سيارات، وبطول 170 كيلومترًا، وبطاقة متجددة 100 %»، مؤكدة أنه يشكل فكرة ثورية ورفعا لسقف تحديات الإنشاءات المعمارية حول العالم، حيث يتبع ذلك المشروع أفضل وأحدث التقنيات غير المسبوقة في مكان واحد وبميزانية هائلة تتخطى النصف تريليون دولار.

فكرة ثورية

وقالت شبكة دويتشه فيللا الألمانية إن المشروع يعد «نموذجا لما يجب أن تكون عليه المدن المستدامة في المستقبل»، وأضافت: «المملكة العربية السعودية خلال العقد الأخير ضاعفت حجم استثماراتها في الاقتصاد الأخضر، ولكن «ذا لاين» سيكون المشروع الأكبر من نوعه في هذا القطاع».

ولفتت الشبكة إلى أن مدينة «نيوم» – مقر المشروع الجديد – تعد مركزًا لأحدث التقنيات والوسائل، حيث تم تخصيص ميزانية هائلة لها تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد.

وأضافت: «يبدو أن نيوم التي بدأت بفكرة ثورية ستشمل مجموعة كبيرة من المشروعات والتحديات الثورية بداخلها أيضًا»، متوقعة تحول المنطقة إلى وجهة جذب سياحية رئيسية بعد انتهاء المشروع.

تنويع اقتصادي

وفي إطار متصل، قالت مجلة فوربس ميدل إيست إن المشروع يعد «إنجازًا جديدًا على طريق تحقيق رؤية 2030، التي وضعها ويتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد»، ولفتت إلى أن تلك الرؤية تشمل أيضًا العديد من الأهداف، التي تسعى لرفع مكانة المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت: «تعمل ذا لاين على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي، من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والإسهام في إضافة 48 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030».

وأوضحت أن الإعلان عن ذلك المشروع في هذا الوقت ذو أهمية خاصة، حيث تعيش المملكة والعالم بأسره في خضم وباء ذي تأثيرات اقتصادية هائلة.

واستطردت: «بعد مرور المملكة بعام قاس خلال الوباء الذي تدهورت خلاله أسعار النفط، يبدو أنها تعلن عن نفسها بقوة الآن من خلال إطلاق مشروع ذا لاين، الذي يعتبر أول مشروع عملاق يتم الإعلان عنه في المنطقة بالعام الجديد».

ولفتت إلى الأهمية الخاصة التي أولاها صاحب السمو الملكي بتوفير سبل الحياة المتطورة والسهلة في نيوم، ونقلت عنه قوله: «لماذا نقبل بأن تهدر سنوات من حياة الإنسان في التنقل؟»، مضيفًا: إن «المدينة ستكون كافية تمامًا لتحقيق التوازن للعيش مع الطبيعة».

مدينة رأسمالية

ووافقتها شبكة بلومبرج العالمية في الرأي، حيث لفتت إلى أن المملكة تظهر بوجه اقتصادي ودبلوماسي واجتماعي جديد في 2021، فبعد أيام قليلة من تصدر المملكة لصحف العالم عقب عقد المصالحة التاريخية وإنهاء المقاطعة الخليجية، تعود وتتصدر، ولكن هذه المرة بأخبار المشروع العملاق في نيوم.

وأضافت: «يبدو أن المملكة لا تضيع وقتها في 2021».

وأشارت الشبكة إلى أن «ذا لاين» ستكون أول مدينة رأسمالية في العالم، تمتد بين 3 دول، هي: السعودية والأردن ومصر، وباستثمارات تقارب نصف تريليون دولار.

واستطردت: «ستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات ذكية فائقة مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كيلومتر، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من السيارات والازدحام».

واختتمت: «إنه مشروع مستقبلي عملاق».

إنجاز عظيم

أما موقع كونستراكشن ويك، المهتم بأخبار أكبر المشاريع المعمارية في العالم، فسلط الضوء على الأهمية الإنشائية لهذا المشروع الجديد، ولفت إلى أنه رغم تشجيع العديد من المدن الأوروبية والأمريكية والآسيوية على الاستثمار المستدام فإن «ذا لاين» يتمتع بميزتين مختلفتين عن أي مشروع آخر، وهما: «الميزانية الهائلة، والإرادة السياسية القوية لتحقيقه».

وقال: «من الناحية الاقتصادية يعتبر ذلك مشروعا عملاقا، أما من الناحية الإنشائية فإنه يرفع سقف التحدي فيما يخص عملية التشييد والاستدامة»، موضحًا أن هناك العديد من العناصر التي تميز هذا المشروع، وهي أنه سيشمل مدينة مليونية بطول 170 كيلومترا، تحافظ على 95 % من الطبيعة في أراضي نيوم، وصفر سيارات، وصفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية.

واستطرد: «تحقيق ذلك لن يكون سهلًا وسيحتاج إلى تكلفة هائلة، ولكن الانتهاء منه بالتأكيد سيشكل إنجازا عظيما».

طفرة إنشائية

ولفتت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية إلى الصخب العالمي الذي حققه المشروع منذ الإعلان عنه، وقالت: «أنظار العالم تتجه إلى نيوم». وأضافت إن العديد من الجنسيات والدول ترحب بالتعاون مع المملكة لإنجاز ذلك المشروع العملاق، ولا سيما الهند التي تتعاون مع إدارة الرياض بشكل كبير لتوفير العمالة والقدرات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الإنشائية المماثلة. ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن هناك طفرة إنشائية تتم في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الآن، وتتصدرها بصفة خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تخططان لتنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة ستغير وجه المنطقة.

وأشادت الصحيفة بصفة خاصة بمعايير الحياة التي ستتوافر لسكان المدينة الجديدة، وقالت «من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في «ذا لاين» 20 دقيقة فقط؛ وهو ما سيوفر أساليب معيشة تقوم على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان».

مزيج فريد

ومن الناحية التكنولوجية، قال موقع «لايف مينت» المهتم بأخبارالتقنيات الحديثة إن المملكة ستتبنى أفضل قدرات الذكاء الاصطناعي في «ذا لاين»، مضيفًا إن مجتمعات «ذا لاين» بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة؛ وهو ما يوفر وقت السكان والشركات.

وأضاف: «المدينة ستعتمد أيضًا على الطاقة النظيفة بنسبة 100 %، وستكون المجتمعات مترابطة افتراضيًّا فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية، في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية».

واختتم الموقع بقوله: «تكنولوجيا المعمار الحديث والذكاء الاصطناعي سيلتقيان في مزيج فريد في ذا لاين».

ورشح الموقع مدينة نيوم لتكون إحدى أفضل المدن التكنولوجية المستقبلية خلال هذا العقد عقب الانتهاء منها، وقال: «تلك هي المدن التي ترغب فيها الشعوب ويجب أن تدعمها الحكومات.. نيوم هي المستقبل».

لايف مينت: تلك هي المدن التي ترغب فيها الشعوب

تايمز أوف إنديا: أنظار العالم تتجه إلى نيوم