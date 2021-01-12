شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد: إثبات نتيجة فحص كورونا عبر التطبيقات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الفريق الوطني الطبي في مملكة البحرين يطور إجراءات صحية للدخول إلى البحرين عبر جسر الملك فهد ابتداء من 17 يناير 2021.

وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد -عبر تويتر- أنه لن يتم توفير خدمة فحص كورونا عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين مع استمرار قبول النتائج السلبية للفحص التي لم يمض عليها 72 ساعة قبل الوصول إلى البحرين والاكتفاء بإثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، مثل تطبيقات «مجتمع واعي - تطمن - صحتي - الحصن» وغيرها من التطبيقات الرسمية وإبراز الشهادات المطبوعة لفحص بي سي آر، التي تحتوي على كود والتأكد من صحتها.