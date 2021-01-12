شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: مبادرة ولي العهد تتصدر تدابير حماية الأطفال بالعالم الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد إن المملكة أقرت عددا من التدابير لأعمال حقوق الطفل في العالم الافتراضي على المستوى الوطني بهدف حمايته من جميع أشكال الإيذاء، وتصدرتها مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأضاف خلال ندوة «حماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي» التي عقدتها هيئة حقوق الإنسان عن بعد أمس، بمشاركة أعضاء من الهيئة ومن جامعة فهد بن سلطان وجمعية سند والأمن العام ومستشارة في الطفولة، أن سلامة الأطفال وحمايتهم في العالم الافتراضي أصبحت إكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ونهدف لتسليط الضوء على حماية حقوق الطفل في العالم السيبراني واستحداث أدوات وطرق جديدة للإبلاغ عن حالات التعديات.