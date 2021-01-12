شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى الرحلات القطرية إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس أولى الرحلات القطرية القادمة من الدوحة عقب استئناف حركة الطيران بين البلدين.

ذكرت قناة «الإخبارية» أن ذلك جاء عقب استئناف حركة الطيران بين البلدين عقب انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات ونصف.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت في وقت سابق، استئناف رحلاتها إلى الرياض بواقع رحلة يوميا إلى مطار الملك خالد الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية «السبت» استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة، بواقع سبع رحلات أسبوعيا.