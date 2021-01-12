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وصول أولى الرحلات القطرية إلى الرياض

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الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس أولى الرحلات القطرية القادمة من الدوحة عقب استئناف حركة الطيران بين البلدين.

ذكرت قناة «الإخبارية» أن ذلك جاء عقب استئناف حركة الطيران بين البلدين عقب انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات ونصف.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت في وقت سابق، استئناف رحلاتها إلى الرياض بواقع رحلة يوميا إلى مطار الملك خالد الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية «السبت» استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة، بواقع سبع رحلات أسبوعيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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