شكرا لقرائتكم خبر عن 158 متعاف من «الفيروس».. و«النشطة» مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس «140» حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID-19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة «363949» حالة، من بينها «1948» حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها «312» حالة حرجة.

كما تم تسجيل «158» حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى «355706» حالات، فيما بلغ عدد الوفيات «6295» حالة، بإضافة «4» حالات وفاة جديدة «رحمهم الله جميعاً»، وتمّ إجراء «42599» فحصا مخبريا جديدا.