شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات.

وبحث سموه مع « دي مايو» خلال استقباله له أمس الأول في مخيمه بالعُلا، عددا من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير الإيطالي لدى المملكة روبيرتو كانتوني.