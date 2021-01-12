شكرا لقرائتكم خبر عن «آل هيازع» عضوا بـ«تقويم التعليم والتدريب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تعيين د. محمد بن علي آل هيازع عضوا في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأعرب د. محمد آل هيازع عن أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على الموافقة الكريمة بتعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة، سائلا الله أن يُوَفَّق في الإسهام في أعمال المجلس على الوجه الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويعكس الدور المهم المنوط بالهيئة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

من جهة أخرى رحب د. أحمد العيسى رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالدكتور محمد آل هيازع عضوا في المجلس سائلا الله له التوفيق والسداد، وتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة إيمان المطيري على جهودها المبذولة في أعمال المجلس إبان فترة عضويتها.