شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديون: 380 ألف وظيفة هدية ولي العهد للسعوديين في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقطة تحول في المرافق الحضرية ومفهوم متميز لمدن المستقبل

تجسيد الإرادة السعودية الكبيرة في تحقيق المعجزات

مبادرة لنشر السعادة والبهجة في قلوب أبناء الوطن

اعتبر اقتصاديون أن إطلاق مدينة الخط المستقيم «ذا لاين» في نيوم، التي توفر 380 ألف وظيفة، وتضخ في الناتج 180 مليار ريال بحلول عام 2030، هي أكبر هدية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأبناء وطنه في مطلع العام الجديد 2021، مؤكدين أن مبادرات ولي العهد المبهجة تدفع نحو حركة تطوير استثنائية، وترسم طريق المجد والتنمية لكل السعوديين، وتزيد من مساحة الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق.

أكد الاقتصادي م. محمد أبو داؤد أن المشروع الجديد فريد من نوعه، ويمثل نقطة تحول في المرافق الحضرية، ومفهوما متميزا لبناء مدن المستقبل، إذ يحمل مزايا نادرة في أسلوب الحياة تتمثل في انعدام الشوارع والسيارات والانبعاثات الكربونية، والتي ستحمي 95٪ من البيئة، مؤكدا أن المدينة ستغير مفاهيم كثيرة في المستقبل، وتصبح كما توقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نقطة تحول عالمية ونموذجا عالميا للمدن في المستقبل، لا سيما مع ربطها بالذكاء الاصطناعي.

وأشار الاقتصادي سهيل الطيار، إلى أن المشروع الجديد يعتبر أكبر هدية للسعوديين في بداية العام الجاري 2021 من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا: علاوة على أنه سيوفر 380 ألف وظيفة، يساهم بـ 180 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، يجسد المشروع الإرادة السعودية الكبيرة في تحقيق المعجزات، من خلال الاستثمار الأمثل للمكان، وتطوير الإنسان من خلال مبادرات تمثل نقل حضارية في حياته ومسيرته، وبالتالي مسيرة وطننا الغالي كله.

وقال الاقتصادي خالد باسهل، إن الساعة التي وضعتها الشركة للعد التنازلي لموعد إطلاق المشروع، تأكيد على النهج الذي تسير عليه القيادة وهو السرعة في التنفيذ مع تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدا أن مدينة الخط المستقيم، تعد مبادرة لنشر السعادة والبهجة في قلوب أبناء هذا الوطن، وتدلل على أن حكومتنا الرشيدة لا تتوقف عن العمل والتطوير، وتعمل من أجل الأجيال الجديدة، مؤكدا أن طموح ولي العهد الكبير يدفع نحو حركة تطوير استثنائية تعيشها المملكة في العهد الزاهر الحالي، حيث باتت السعودية في ظل قيادته الملهمة واحدة من أفضل دول مجموعة العشرين، بعدما أصبحت الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس.