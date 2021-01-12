شكرا لقرائتكم خبر عن قلب المستقبل بفعل يسبق القول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع: بفخر واعتزاز أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد على إطلاق مشروع «ذا لاين»، المشروع الذي رسمه وأطلقه سيدي ولي العهد ليؤكد أننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكد الحلم والأمل، وهو من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولا وتطوع التقنية لخدمة المجتمعات.

بيئة حضارية مبتكرة تمكن الإنسان

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مدينة «ذا لاين» تعكس رؤية سمو ولي العهد «يحفظه الله» لمدن المستقبل وخلق بيئة حضارية مبتكرة تمكن الإنسان وتعزز التنوع الاقتصادي.

قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل

ذكر وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن مشروع ذا لاين يستشرف مستقبلا مشرقا خاليا من حوادث الطرق والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة تسبق العالم أجمع.

ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة.

وطننا يسابق المستقبل بفكر مهندس الرؤية

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي: يسابق وطننا المستقبل بفكر وطموحات مهندس الرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه-، ستكون المدينة المليونية مشروع ذا لاين نموذجا مثاليا لما يجب أن تكون عليه المجتمعات لحماية الإنسان والتعايش مع الطبيعة وستساهم في توفير 380 ألف فرصة وظيفية.

نقلة نوعية لتصميم المجتمعات الحضرية

قال وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي: أبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وإلى الشعب السعودي الكريم، مشروع ذا لاين الذي أسأل الله أن يوفق الجهود لإنجازه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم، نقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية ويحافظ عليها مع الاعتماد على المصادر المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها. العالم في حاجة إلى تغيير جذري في مفهوم التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يكفل تحقيق التوازن والاستدامة في ظل النمو المطرد لأعداد السكان في العالم والضغوط الكبيرة على البيئة، التي تسببت في تدهور الموائل الطبيعية وفقدان التنوع الأحيائي والتغير المناخي وتلوث النطاقات البيئية وغيرها.

قلب المنطقة النابض اقتصاديا

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- يهدي السعوديين هذه الليلة حلما جديدا، ويعلن البدء في تأسيس ذا لاين أكبر مدينة عالمية صديقة للبيئة ضمن مشاريع نيوم، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستدفع باتجاه أن تكون المملكة قلب المنطقة النابض اقتصاديا بإذن الله.

لا حدود لطموح المملكة

هنأ وزير الاستثمار م. خالد الفالح خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بإطلاق مشروع ذا لاين نيوم، كخطوة رائدة تؤكد للعالم أنه لا حدود لطموح المملكة إلا عنان السماء، وترسخ دور المملكة الريادي في التركيز على تمكين الإنسان من العيش الكريم، والحفاظ على كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.