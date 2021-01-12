شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. ضبط 6 أطنان «حطب» وتحرير 14 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلًا في مكتبه بمحافظة حفر الباطن، أكثر من 6 أطنان حطب، إضافةً إلى رصد 14 مخالفة في مواقع متفرقة، وذلك في حملة ميدانية على مواقع بيع الحطب والفحم المحلي بالمحافظة، التي أسفرت أعمالها عن ضبط عدد من المخالفين لنظام المراعي والغابات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من ظاهرة الاحتطاب، وضمن الخطوات التي تنفذها الوزارة لعدد من الحملات التوعوية، بالإضافة إلى سن الأنظمة التشريعية، ومنها نظام البيئة واللوائح الخاصة بالغطاء النباتي لإقرارها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والحد من تدهور وتدمير الغطاء النباتي، وانقراض بعض الأنواع النادرة من الأشجار، وحدوث خلل في التوازن البيئي.

وأشار إلى ضرورة المحافظة على التنمية المستدامة والالتزام بتنفيذ التوجيهات السامية بمتابعة القرارات الخاصة بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على منع مزاولة نشاط قطع الأشجار والشجيرات البرية لغرض الاحتطاب بجميع مراحله، بما في ذلك النقل ومنع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد، تماشياً مع الإستراتيجية العامة للبيئة وخطة العمل الوطنية.

من ناحيته، دعا مدير المكتب المكلف بالوزارة بحفر الباطن زبن الشمري، المواطنين والمقيمين؛ للتعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن كل ما يهدد البيئة.