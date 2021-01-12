شكرا لقرائتكم خبر عن طمس 7 آلاف م2 تشوهات بصرية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة الجبيل، حملة واسعة لطمس التشوهات البصرية، شملت الجدران وأسوار المرافق العامة في المحافظة، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وكشف رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن الحملة بدأت مؤخرا مستهدفة أسوار وجدران المرافق العامة بالمحافظة، تم خلالها طمس مساحة أكثر من 7 آلاف متر مربع، فيما تواصل الفرق الميدانية عملها. وأضاف إن الحملة تستهدف طمس الكتابات والرسومات المشوهة للمظهر العام، على الجدران واللوحات في الشوارع والساحات والمرافق العامة وإعادة الدهان، وذلك ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.

وأكد م. الدويش حرص بلدية محافظة الجبيل على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة وتحسين المظهر العام للمحافظة، إذ أطلقت مؤخرا العديد من المبادرات والحملات الميدانية، التي تصب بالهدف ذاته.

ودعا الجميع للمحافظة على الممتلكات العامة من العبث، والمساهمة في تحقيق أهداف البلدية والإبلاغ عن كل ما يسبب تشوها بصريا من خلال مركز «940».