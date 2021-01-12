شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة واقع «المسؤولية المجتمعية» لتحقيق التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عقد تنفيذ مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بهدف تنفيذ النسخة الثانية من دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، ووقعها من الجامعة عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات د. عبدالكريم بن خلف الهويش، وأمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، بحضور عميدة كلية الآداب د. مشاعل العكلي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام م. طفيل اليوسف.

وأشار إلى الاتفاق على أن تجري كلية الآداب هذه الدراسة، برئاسة عميدة الكلية د. مشاعل العكلي، وفريق متخصص في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى للمسؤولية الاجتماعية لتغطي جميع الجوانب على المستويين البيئي والاقتصادي.

وأضاف: إن المشروع يستهدف حصر ودراسة واقع المسؤولية الاجتماعية لدى القطاعين الحكومي والخاص، التي تقدم الخدمة الاجتماعية، ومحاولة الخروج بتصور أو إستراتيجية واضحة المعالم؛ لخدمة أفراد المجتمع بالمنطقة.

من ناحيتها، ذكرت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، أن هذه الدراسة تأتي إدراكًا من المجلس بأهمية وجود منهجية علمية ودراسة بحثية معتمدة من أرض الميدان عن المسؤولية الاجتماعية، وذلك بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، ومكرمة من رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود؛ لمواكبة مستجدات المسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مسارها نحو تمكين المسؤولية الاجتماعية.

فيما أشارت عميدة كلية الآداب د. مشاعل العكلي إلى أن الدراسة تتمحور حول دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، من خلال تحديد احتياجات المجتمع من برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية في ضوء أولوياتها، مع حصر المبادرات والبرامج والمشاريع الفعلية الخاصة بالمؤسسات ذات المسؤولية الاجتماعية وتصنيفها في المجالات المختلفة على أرض الواقع، وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها وتعوق تحقيق أهدافها، وصولًا إلى رؤية استشرافية للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.