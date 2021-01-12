شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل «الكنس اليدوي» بأحياء قرية العليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل قسم التحسين والتجميل، التابع لإدارة الخدمات ببلدية محافظة قرية العليا، أعمال الكنس اليدوي بالأحياء السكنية، ضمن حملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري. وكانت البلدية قد دعت المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بالمرافق البلدية، مع الالتزام بالتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.