الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

شارع الشانزليزيه الشهير سيتحول لحديقة غير عادية مع عدد أقل من السيارات

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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من المقرر أن يخضع أشهر شارع في باريس لعملية تجديد بقيمة 225 مليون جنيه إسترليني لتحويله إلى “حديقة غير عادية”.

حديقة غير عادية:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيصبح شارع الشانزليزيه ، الذي عادة ما يكون مسدودًا بحركة المرور، امتدادًا بطول 1.2 ميل من المساحات الخضراء مع أنفاق من الأشجار والمساحات الخضراء ومناطق المشاة.

وبموجب الخطط، سيتم تخفيض عدد السيارات في الشارع إلى النصف، وسيتم تحويل المنطقة المحيطة ببرج إيفل إلى “حديقة ضخمة”.

وتسعى لجنة الشانزليزيه إلى إعادة تصميم الشارع الشهير ومحيطه منذ عام 2018، في الوقت الذي قال فيه قال جان نويل رينهارت، رئيس اللجنة: إن الشارع بحاجة إلى إصلاح جذري.

وقال رينهارت في عام 2019: “غالبًا ما يطلق عليه أجمل شارع في العالم، لكن أولئك من الذين يعملون هنا كل يوم ليسوا متأكدين على الإطلاق من ذلك”.

وتم عقد استشارة عامة حول أفضل السبل لتحسين الشارع العام الذي يجذب حوالي 100 ألف من المشاة يوميًّا في الأوقات التي لا يسود فيها الوباء.

أهمية وعراقة تصميم الشانزليزيه:

وتم تصميم الطريق لأول مرة من قبل بستاني لويس الرابع عشر أندريه لو نوتر في عام 1667 كامتداد لحدائق التويلري.

ثم سُمي الشارع العريض باسم Grand Cours وكان محاطًا بصف مزدوج من أشجار الدردار على كلا الجانبين وأحواض زهور على طراز الحديقة الرسمية الفرنسية.

في عام 1709، تم تغيير اسمها إلى الشانزليزيه، الاسم الفرنسي لحقول الإليزيه حيث دُفن الأبطال في الأساطير اليونانية. تم تمديد الطريق وأصبح مكانًا شهيرًا للتنزه والنزهة لدى الباريسيين.

