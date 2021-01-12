خالد بن سلمان لـ غريفيث: السعودية حريصة على التوصل لحلٍ سياسي شامل في اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه بحث خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية، وأكد له حرص السعودية على التوصل إلى حلٍّ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة.