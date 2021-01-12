شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الفرص الواعدة مع إيطاليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مخيمه بالعُلا، أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

واستعرض اللقاء أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس ديوان وزارة الخارجية الإيطالي إيتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.