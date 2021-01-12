شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: «ذا لاين» يأخذ الاقتصاد السعودي إلى آفاق فريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان أن إعلان انطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم، يؤكد حرص قيادة المملكة الرشيدة على المضي قدما بوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمرار للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030، ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية.

جاء ذلك في برقية رفعها أمير تبوك أمس (الإثنين) أجزل فيها باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الإعلان عن المشروع، مؤكدا أن «أبناءكم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائما سندا وعونا لتحقيق كل الآمال والتطلعات سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلوا العطاء والبناء».

كما بعث أمير تبوك برقية مماثلة لولي العهد شكره فيها على المشروع النوعي، مؤكدا أنه يضع الإنسان محوره الرئيسي ما يعد أنموذجا عالميا لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية، ما يعزز مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية ورؤية جريئة لبناء نموذج مختلف ومتوازن، استمرارا للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030.