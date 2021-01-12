شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة تقطع الكهرباء عن الأحياء 10 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة أمس الأول في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء السكنية لمدة 10 ساعات في البعض منها، فيما أغلقت تجمعات المياه العديد من الطرق والشوارع بالراشدية والشرائع، كما احتُجز عدد من السيارات في طريقي الصهوة ومخطط الفيصل، وباشرت فرق الدفاع المدني المواقع المتضررة وأخرجت المحتجزين وسحبت المركبات بعيداً.

مكتب "الخليج 365" في مكة المكرمة تلقى اتصالات المواطنين ممن شكوا انقطاع التيار الكهربائي عن أحيائهم مثل حي الراشدية٢ ومنطقة اللحيانية وأجزاء من الجعرانة والبجيدي وشرائع المجاهدين، حيث أكدوا أن الانقطاع استمر من قبل صلاة المغرب وحتى ساعات متأخرة من الليل، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتكرر دائما عند هطول الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أنه بمجرد ورود التنبيهات من الجهات المختصة في ما يتعلق بالتغير المناخي فقد قامت الأمانة بتفعيل خططها الخاصة بالأمطار مع المتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة، حيث تبدأ أعمال الأمانة بالتأكد من سلامة شبكات تصريف مياه السيول وتنظيفها وتجهيز المعدات والآليات والقوى البشرية، مشيراً إلى بدء الحالة المطرية من أذان العصر حتى بعد أذان المغرب وكانت ‏أغلب المناطق المتأثرة الواقعة جنوب شرق مكة، مثل ‏منطقة البجيدي، ومنطقة اللحيانية وبعض المناطق التي تأثرت بالسيول المنقولة من بعض الأودية، وتم حصر ارتفاع منسوب المياه على مخططات الشرائع المختلفة ‏لكن المناطق المخدومة بشبكات تصريف المياه لم تتأثر.

وأوضح مصدر مطلع في شركة الكهرباء، أن الحالة المطرية التي تعرضت لها بعض أجزاء مكة المكرمة كانت غزيرة جدا وتخللتها عواصف رعدية قوية ما أثر على شبكة الكهرباء في بعض الأحياء، مبديا أسف الشركة الشديد للأعطال التي وقعت، ومؤكدا أنها استنفرت كافة منسوبيها ومعداتها لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت في الأحياء المتضررة. وفي السياق، باشرت فرق معالجة آثار الأمطار والسيول التابعة لأمانة الطائف 18 موقعاً غير مخدوم بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وأزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع وبالقرب من مناهل التصريف، إثر الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيراً. ورصدت أمانة الطائف أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالأحياء السكنية من خلال متابعة تصريف المياه داخل المنهولات والعبّارات، وعملت فرق ميدانية مخصصة على متابعة أداء فتحات التصريف للعبّارات ورصد كثافة المياه وفاعلية التصريف.