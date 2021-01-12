شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: منع الشيشة والمعسل مستمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحه التبغ، بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة والمعسل ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في المواقع العامة.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة بعد تلقي الوزارة خطابا من منظمة الصحة العالمية أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بفايروس كورونا المستجد، وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول.

وشددت «الصحة» على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر ويسبب ارتفاعا في معدلات خطورة الإصابة في حال حدوثها لا سمح الله.

ومنعت وزارة الصحة تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها عند بداية جائحة كورونا.