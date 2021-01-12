شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: المشاريع التنموية تحقق احتياج المواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه أمس توقيع أمانة المنطقة عقود عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في تبوك بتكلفة إجمالية تقدر بـ93 مليون ريال، بحضور أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ، ومسؤولي الشركات المنفذة.

وشملت العقود التي تم توقيعها مشروع استكمال إنشاء نفق طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد (المرحلة الثانية) بقيمة 83 مليون ريال، وتوريد وزراعة للمنتزهات والحدائق والطرق بقيمة إجمالية تقارب الـ10 ملايين ريال.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان، بالدور التنموي الذي ستؤديه المشاريع التنموية لاسيما في أنسنة المدن وتطويرها ورفع كفاءة الطريق المحورية بمدينة تبوك، مؤكداً أهمية تنفيذ العمل بكل دقة، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم متواصل للمشاريع التنموية التي تلامس اهتمام المواطن وتحقق احتياجاته.