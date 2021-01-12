شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» وسيسكو توقعان اتفاقية رعاية الإثراء الشتوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مع شركة سيسكو، على رعاية برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021، الذي انطلق الأحد ويستمر إلى 21 يناير الجاري، ووقع اتفاقية الرعاية من طرف كاوست رئيس برنامج الإثراء الشتوي لعام ٢٠٢١ الدكتور خالد سلامة ومدير عام المبادرات الخاصة في كاوست الأستاذة سامية فلمبان، ومن طرف شركة سيسكو الأستاذ سلمان فقيه مدير عام الشركة في السعودية

وتأتي رعاية سيسكو للبرنامج كونه أحد أهم الفعاليات التي تتميز بها الجامعة، ويهدف إلى إثراء وإلهام الطلاب في الجامعة وجميع الجامعات بالمملكة، وموظفي القطاع الخاص والعام عن طريق تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية، وورش العمل، والتدريب على المهارات وريادة المشاريع، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتطويرية.