شكرا لمتابعة خبر عن "سناب شات" يساعد ممرضة في إنقاذ طفلتين من الغرق ببيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

استطاعت ممرضة سعودية، أمس الاثنين، إنقاذ طفلتين من الجنسية المصرية، من الغرق على شاطئ محافظة بيش بمنطقة جازان، عن طريق الصدفة.

وكانت الممرضة رفقة أسرتها على البحر، توثق رحلتها عبر " سناب شات "، لتلتقط الطفلتين وهما تصارعان الأمواج.

وعلى الفور اتجهت إليهما وتمكنت من إنقاذهما بمعاونة رجلين لحقا بها للشاطئ، وقامت بعمل الإسعافات الأولية لهما حتى تم استعادة التنفس.