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"سناب شات" يساعد ممرضة في إنقاذ طفلتين من الغرق ببيش

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

استطاعت ممرضة سعودية، أمس الاثنين، إنقاذ طفلتين من الجنسية المصرية، من الغرق على شاطئ محافظة بيش بمنطقة جازان، عن طريق الصدفة.

وكانت الممرضة رفقة أسرتها على البحر، توثق رحلتها عبر " سناب شات "، لتلتقط الطفلتين وهما تصارعان الأمواج.

وعلى الفور اتجهت إليهما وتمكنت من إنقاذهما بمعاونة رجلين لحقا بها للشاطئ، وقامت بعمل الإسعافات الأولية لهما حتى تم استعادة التنفس.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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