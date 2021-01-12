

واشنططن 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,8 درجات اليوم شمال منغوليا قرب الحدود مع روسيا، بحسب ما أفاد المعهد الجيوفيزيائي الأميركي.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال يقع على عُمق 10 كلم وعلى بُعد 33 كلم جنوب غرب مدينة تورت، مشيراً إلى أنّ الاحتمال ضئيل بأن يكون قد تسبّب بسقوط ضحايا أو أضرار.

// انتهى //

01:35ت م

0200





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب منطقة الحدود الروسية-المنغولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.