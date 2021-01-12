السعودية اليوم / بلدية طريف تواصل معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري



طريف 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

تواصل بلدية محافظة طريف ممثلة بإدارة الرخص جولاتها على المحال التجارية لمعالجة التشوة البصري وتحسين المشهد الحضري، مشددة على توحيد ألوان واجهاتها، وعدم العرض خارج حدود المحال.

وأوضح رئيس بلدية طريف المهندس عثمان الضبعان أن البلدية انتهت من توحيد ألوان الواجهات للمحال في شارع خديجة بنت خويلد وستستمر في توحيد ألوان بقية المحال في شوارع المحافظة في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستقوم فيها البلدية بتوحيد لوحات المحال التجارية كافةً؛ وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المنظر العام .

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