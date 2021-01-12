خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص المملكة على حل سياسي باليمن

محمد الفلاح - خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص المملكة على حل سياسيباليمن

الثلاثاء 12 يناير 2021

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، الاثنين، حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.



وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الإستقرار والأمن.