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خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص المملكة على حل سياسي باليمن

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محمد الفلاح - خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص المملكة على حل سياسيباليمن

الثلاثاء 12 يناير 2021

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، الاثنين، حرص على حل سياسي شامل في اليمن.

 

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الإستقرار والأمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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