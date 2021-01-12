محمد الفلاح - البرلمان العربي يرحب بإدراج الحوثي على قوائم الإرهاب

الثلاثاء 12 يناير 2021

رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية".



وقال العسومي في بيان، إن القرار الأمريكي يضع حداً للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة.

وأكد العسومي، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف في المنطقة العربية.‏

وأشار إلى الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.‏

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بومبيو في بيان، الإثنين: "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين".