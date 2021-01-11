شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من " المرور " حول منبهات المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

جددت إدارة المرور، التذكير بأهمية عدم استخدام منبهات المركبات من دون الحاجة لذلك.

وأضافت إدارة المرور:" استعمال قائد المركبة لمنبهها، لغير الحاجة تتسبب في إزعاجهم ويربك قائدي المركبات "، مشددة:" لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين ".

ووفقا لنظام المرور، فإنه لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إما إلى اقتراب المركبة أو خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها، كما لا يجوز استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى لا تتفق مع الغرض من أجهزة التنبيه.