شكرا لمتابعة خبر عن الراجحي ينعي وزير العمل الأسبق: قدم الكثير في خدمة الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، عبدالرحمن عبدالله أبا الخيل، وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، وقدم لأسرة الفقيد التعازي و المواساة إلى أسرة الفقيد

وقال الراجحي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن الفقيد قدم الكثير في خدمة الوطن، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان