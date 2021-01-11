شكرا لمتابعة خبر عن المرور توضح الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحات السيارة خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة.

وقالت المرور إنه حالة فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة، يتم تقديم بلاغ بهذا الشأن لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم المطلوبة ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

جاء ذلك ردًا على تساؤل من أحد المستفيدين قال فيه: سافرت بسيارتي إلى اليمن وضاعت اللوحة الخلفية للسيارة؛ فما الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات؟