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المرور توضح الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحات السيارة خارج المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة.

وقالت المرور إنه حالة فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة، يتم تقديم بلاغ بهذا الشأن لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم المطلوبة ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

جاء ذلك ردًا على تساؤل من أحد المستفيدين قال فيه: سافرت بسيارتي إلى اليمن وضاعت اللوحة الخلفية للسيارة؛ فما الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات؟

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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