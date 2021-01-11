شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسباب صادمة وراء إطلاق بعض ‎المشاهير إشاعات ضد أنفسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت الأخصائية الاجتماعية، فاطمة الشريف، إن بعض المشاهير قد يلجأون لإطلاق الإشاعات لأغراض خاصة.

وأضافت " الشريف "، خلال لقائها في برنامج " سيدتي "، أن بعضهم يطلق الإشاعات من أجل الحصول على مزيد من المتابعين أو لأغراض تخصه.

وتابعت أن هذا النمط من التصرف خلق حالة من انعدام الشفافية، موضحة أنه من الصعب معرفة مصدر الإشاعات وما إذا كان الشخص المشهور نفسه هو مصدرها من عدمه.