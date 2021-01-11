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شاهد.. الأمير بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تلقى الأمير بندر بن سلطان، اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح .

وبين مقطع فيديو، الأمير بندر بن سلطان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح في أحد المراكز الصحية المختصة بتقديم اللقاح في المملكة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق صحتي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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