شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تلقى الأمير بندر بن سلطان، اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد

وبين مقطع فيديو، الأمير بندر بن سلطان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح في أحد المراكز الصحية المختصة بتقديم اللقاح في المملكة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق صحتي.