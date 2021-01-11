شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني: الجهل وحُسن النية لا يعفي من العقوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المستشار القانوني، إبراهيم الأبادي، إن الجهل وحُسن النية لا يعفي من العقوبة في نشر " الإشاعات " التي يُعاقب عليها القانون.

وأضاف " الأبادي " خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" العقوبات فيها ظروف مخففة وظروف مشددة وللقاضي حق الاختيار بين الحد الأدنى والأعلى في العقوبة ".

ولفت " الأبادي " إلى أن العقوبة تعد مسألة تقديرية للقاضي ويكون الاختيار من وقائع القضية والجريمة نفسها.

وتابع:" مكافحة الجرائم المعلوماتية مقننة وبالتالي لها عقوباتها التي نظمها المشرع، والتي تصل للسجن 10 سنوات ".