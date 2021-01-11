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بالفيديو.. قانوني: الجهل وحُسن النية لا يعفي من العقوبة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المستشار القانوني، إبراهيم الأبادي، إن الجهل وحُسن النية لا يعفي من العقوبة في نشر " الإشاعات " التي يُعاقب عليها القانون.

وأضاف " الأبادي " خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" العقوبات فيها ظروف مخففة وظروف مشددة وللقاضي حق الاختيار بين الحد الأدنى والأعلى في العقوبة ".

ولفت " الأبادي " إلى أن العقوبة تعد مسألة تقديرية للقاضي ويكون الاختيار من وقائع القضية والجريمة نفسها.

وتابع:" مكافحة الجرائم المعلوماتية مقننة وبالتالي لها عقوباتها التي نظمها المشرع، والتي تصل للسجن 10 سنوات ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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