شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المتبع حال ظهور رسالة " مسجل مسبقًا " للمستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن الإجراء المتبع في حالة ظهور رسالة للمستفيدين من تطبيق " صحتي " بتسجيلهم مسبقًا.

وأضافت " الصحة "، أنه في حال وجود إشعار بالتسجيل مسبقًا يرجى الضغط على خانة " نسيت كلمة المرور " وتسجيل كلمة مرور جديدة، وفي حال استمرار المشكلة يتم الاتصال على الرقم 937 لخدمتك، متمنين لك دوام الصحة والعافية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 حالات وفاة، فضلًا عن تسجيل 158 حالة تعاف جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 355706 حالات.