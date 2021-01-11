شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض , من إغلاق 4 محال مخالفة وضبطت (5000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة .

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية. ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة،. ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.